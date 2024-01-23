"Сибур" отметил рекордный рост спроса на полимеры в России в 2023 году

Рост спроса составил 10%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Рост спроса на базовые полимеры в России в 2023 году составил 10%, что стало рекордным показателем для российского рынка. Об этом сообщил член правления - исполнительный директор "Сибура" Александр Петров в ходе выступления на выставке RUPLASTICA.

"Десятипроцентный рост на базовые полимеры - полиэтилен и пропилен - по итогам 2023 года фиксируем", - сказал он. Этот показатель стал рекордным для развития отечественной полимерной отрасли (в предшествующие годы рынок РФ прирастал на 3-5%), отмечается в презентации Петрова.

Экспорт полимеров из России в 2023 году снизился до 1,185 млн тонн с 1,656 млн тонн годом ранее, следует из презентации. Импорт готовых изделий из базовых полимеров также упал - до 220 тыс. тонн.

При этом, по оценке "Сибура", среднегодовые темпы роста спроса на базовые полимеры в РФ на горизонте до 2028 года составят 5-6%. Потребление на горизонте 2028-2029 годов может вырасти на 1,6 млн тонн - до около 6 млн тонн в год.

"Думаю, что рост потребления полимеров в 2024 году точно будет ниже, чем в прошлом году. При этом он может оказаться выше среднего темпа предыдущих лет в 4%. Повышенный спрос (относительно средних темпов предыдущих лет) будет еще года два-три", - сказал журналистам топ-менеджер "Сибура" в кулуарах выставки.

Однако, по его словам, основным фактором неопределенности остаются перспективы строительной отрасли в текущем году. "Стройка пока идет хорошим темпом - на уровне прошлого года. Пока нет предпосылок к резкому снижению. Одновременно дорогая ипотека и немного выдохшийся ресурс как будто должны ее корректировать", - подчеркнул Петров.