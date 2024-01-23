Индексы Мосбиржи и РТС 23 января торговались разнонаправленно

Курс юаня вырос до 12,28 рубля, доллара - до 88,70 рубля, евро - до 95,95 рубля

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в нейтральном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,11%, до 3 175,74 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,60%, до 1 130,09 пункта. Курс юаня вырос на 0,09%, до 12,28 рубля, доллар - на 0,90%, до 88,70 рубля, евро - на 0,14%, до 95,95 рубля.

"Индекс Мосбиржи курсировал недалеко от уровней закрытия предыдущей сессии. Обороты торгов на этой неделе относительно невысоки - инвесторы в поисках новых идей и драйверов", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Пока же нефтяные цены буксуют чуть ниже $80, а рубль не оставляет попыток укрепления перед пиком налогового периода. На внешних рынках ситуация сегодня была достаточно спокойной. В фокусе внимания остаются сигналы регуляторов, экономическая статистика, корпоративный новостной фон, констатировал эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "Россетей" (+3,42%), акции ТГК-1 (+2,57%), расписки "Русагро" (+2,23%), привилегированные акции "Башнефти" (+1,69%), бумаги "Газпрома" (+0,93%), котировки "Яндекса" (+0,66%).

"Поддержку "Башнефти" оказывали дивидендные ожидания и попытки роста цен на нефть. "Яндекс" во вторник получил импульс к росту от новостей о смене владельца главного российского юридического лица компании на МКАО, зарегистрированного в САР Калининградской области. Ранее им владел голландский Yandex NV. На данный момент уверенный восходящий импульс по акциям "Яндекса", тем не менее, еще не восстановился, но среднесрочно реструктуризация открывает перед компанией новые возможности", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. Она добавила, что фундаментальная цель по "Яндексу" на данный момент установлена на 3 130 рублей.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки "Распадской" (-3,89%), бумаги "Озона" (-1,76%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-1,75% и -1,12%), котировки "Алросы" (-1,54%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (-1,5%).

"Распадская" и "Мечел" во вторник находились под давлением сообщений о возможном повышении НДПИ на уголь после освобождения отрасли от курсовой экспортной пошлины в январе, также пояснила Кожухова.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 24 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 87-89 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи по-прежнему будет двигаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара USD/RUB проведет торговый день в диапазоне 87-89 рублей, EUR/RUB - в коридоре 95-97 рублей, пара CNY/RUB - в коридоре 12,1-12,5 рубля.

В среду Fix Price и X5 Group представят операционные результаты за четвертый квартал 2023 года. На американском рынке квартальные финрезультаты представят Tesla, IBM, AT&T, Lam Research. В США и еврозоне завтра выйдут предварительные январские индексы деловой активности PMI в производственном секторе.