Архангельская область возместит инвесторам затраты на строительство инфраструктуры

По словам министра экономического развития, промышленности и науки региона Евгении Шелюк, нижний порог для заключения соглашения, при минимальном объеме капиталовложений в 200 млн рублей, могут позволить себе большинство средних и крупных компаний

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Затраты на строительство и модернизацию инфраструктуры будут возмещать инвесторам в Архангельской области. В регионе утвердили порядок возмещения затрат из областного бюджета для российских юридических лиц, которые реализуют инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Благодаря утвержденному порядку предприниматели могут возместить затраты на строительство или модернизацию инфраструктуры, а также уплату процентов по кредитам и займам, привлеченным для строительства или модернизации инфраструктуры, необходимой для реализации проекта", - говорится в сообщении.

СЗПК интересны из-за неизменности для бизнеса значительного числа правовых актов в налоговом, таможенном, земельном законодательствах. "Кроме того, часто инвестпроекты требуют существенных вложений на создание обеспечивающей и сопутствующей инфраструктуры, поэтому возможность компенсации части затрат, которую предоставляет СЗПК, имеет особую значимость", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Евгении Шелюк.

Министр отметила, что нижний порог для заключения соглашения, при минимальном объеме капиталовложений в 200 млн рублей, могут позволить себе большинство средних и крупных компаний, поэтому инструмент является доступным для бизнеса.