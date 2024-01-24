Число наименований в каталоге московского портала поставщиков достигло 2,6 млн

По словам мэра Сергея Собянина, ежедневно в каталог добавляется до 3 тыс. новых позиций

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Число наименований товаров, работ и услуг в каталоге портала поставщиков Москвы за 5 лет его работы достигло 2,6 млн, ежедневно в него добавляется до 3 тыс. новых позиций. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Каталогу товаров портала поставщиков уже 5 лет. <...> Ежедневно в каталог добавляется до 3 тыс. новых позиций. Сейчас в нем доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс. категорий", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Возможности каталога включают в себя отслеживание динамики цен в режиме реального времени, сравнение выбранных товаров и встроенный API-сервис, с помощью которого можно скачать каталог в удобном формате. Кроме того, на портале нейросети за пару секунд по загруженному изображению товара определяют его категорию и находят похожие варианты.

В этом году на портале планируется запустить инструмент массовой загрузки заявок на новую стандартную товарную единицу, использование тегов при поиске, вкладку "Комплектующие" в карточках товаров и раздел продукции, произведенной в Москве, отметил мэр.