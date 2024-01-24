Энергетики предложили увеличить мощность Ново-Иркутской ТЭЦ на 16%

Создание новых мощностей необходимо в связи ожидаемым дефицитом по теплу в городе, сообщил гендиректор БЭК Олег Причко

ИРКУТСК, 24 января. /ТАСС/. ООО "Байкальская энергетическая компания" (БЭК, входит в холдинг "Эн+") работает над проектом расширения мощностей Ново-Иркутской ТЭЦ, являющейся основной в системе теплоснабжения Иркутска, на 300 Гкал/ч. Создание новых мощностей необходимо в связи ожидаемым уже в 2025 году дефицитом по теплу в городе, сообщил на депутатских слушаниях в думе Иркутска гендиректор БЭК Олег Причко.

Тепловая мощность Ново-Иркутской ТЭЦ - 1 850,4 Гкал/ч.

"Речь идет о строительстве одного, двух или трех водогрейных угольных котлов, сейчас мы завершаем проработку ТЭО. На площадке Ново-Иркутской ТЭЦ мы видим дополнительно до 300 Гкал/ч. Это одно из самых длинных мероприятий, займет свыше трех лет точно. Все будет зависеть от скорости принятия решений. Цена вопроса, по оценке, - порядка 18 млрд рублей", - сказал депутатам Причко.

Также Причко сообщил, что в рамках ликвидации дефицита по теплу компания рассматривает строительство газового теплоисточника в Иркутске на правом берегу Ангары ориентировочной стоимостью 3-4 млрд рублей. "Угольная котельная там невозможна, уголь не привезешь туда и хранить его негде, площадку для золоотвала там разместить сложно, поэтому мы рассматриваем именно газ. И уже ведем переговоры с потенциальными поставщиками. Сначала это будет привозной газ, когда придет магистральный газопровод, производственный процесс в части доставки газа будет скорректирован", - сказал Причко.

Перечисленные меры он назвал "крупными блоками, которые позволят ситуацию решить кардинально". В рамках "быстрых мероприятий" завершена работа по инвентаризации неиспользуемых нагрузок. "На перераспределении неиспользуемой мощности мы можем прожить еще 2024 год, а уже в 2025 году, я думаю, эта возможность будет исчерпана", - сказал гендиректор БЭК.