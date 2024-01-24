Перечисления ФТС составили 26% доходов федерального бюджета России в 2023 году

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов отметил, что в 2014 году средства, перечисленные службой в федбюджет, составляли 52%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Средства, перечисленные Федеральной таможенной службой (ФТС) России в федеральный бюджет РФ, составили 26% его доходной части в 2023 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Руслан Давыдов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Наша доля (в доходах федерального бюджета РФ - прим. ТАСС) по 2023 году была 26%", - сказал Давыдов.

Он отметил, что в 2014 году средства, перечисленные службой в федеральный бюджет, составляли 52%.

Давыдов напомнил, что по итогам 2023 года ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,223 трлн рублей, выполнив прогнозное задание на 102,45%.