Корпорация МСП запустила проект для поддержки отечественных модных брендов

Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Корпорация МСП в пилотном режиме запустила специальный проект для поддержки отечественных брендов - производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Там отметили, что проект "МСП шьет" - это помощь его участникам в сбыте продукции на популярных офлайн- и онлайн-площадках. Также они получат сопровождение по программам господдержки, включая льготное кредитование и лизинг оборудования, помощь с обеспечением по кредитам и доступ к участию в специальных акселерационных программах. Заявки на участие в проекте подаются через цифровую платформу.

Среди участников раз в три месяца будет проходить отбор брендов для размещения в офлайн-магазинах на льготных условиях. Первым партнером проекта стал московский универмаг "Телеграф" в торговом центре "Ривьера". В нем свою продукцию уже представили пять брендов одежды и косметики из числа МСП, в том числе производители пуховиков, женской одежды и натуральной косметики.

"Чтобы производимые малым и средним бизнесом товары были востребованы, а российские бренды замещали иностранные, производителям нужно помочь им с продвижением. Первое направление - это помощь на рынках сбыта, где очень важны упаковка и маркетинг. Здесь для участников проекта будут проводиться бесплатные акселераторы по упаковке продукта, настройке бизнес-процессов и каналов продаж. Второй важный момент - доступное финансирование для развития своего дела. Мы будем помогать всем участникам проекта с льготным кредитным финансированием", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь руководитель проекта "Телеграф", генеральный директор универмага Trend Island Николай Константинов отметил, что универмаг создавался для того, чтобы стать мостом между людьми, которые производят модную одежду, обувь, аксессуары и людьми, которые ее покупают.

"Развитие рынка электронной коммерции невозможно без роста количества продавцов и качественного ассортимента для миллионов россиян, поэтому поддержка малого и среднего предпринимательства - один из наших ключевых приоритетов. Мы рады присоединиться к проекту, поддерживающему российских производителей одежды, обуви и аксессуаров", - отметил управляющий директор Ozon Сергей Беляков.