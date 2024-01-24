Индексы Мосбиржи в начале торгов слабо растут

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,03%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует умеренный рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,03%, до 3 176,59 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 135 пункта (+0,43%).

К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 179,5 пункта (+0,12%), а индекс РТС достиг 1 136,44 пункта (+0,56%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 88,13 рубля (-0,64%), евро находился на уровне 95,83 рубля (-0,13%). Курс юаня равнялся 12,249 рубля (-0,23%).