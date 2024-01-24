Politico: часть стран ЕС опасается использования замороженных активов РФ для Украины

По информации газеты, государства ЕС смогут договориться только о налогообложении прибыли от активов России с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины

БРЮССЕЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Некоторые страны ЕС обеспокоены последствиями возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза.

По их данным, часть стран ЕС "опасается ответных мер" России и правовых проблем, которые возникнут в случае принятия такого решения сообществом. В связи с этим, как отмечает издание, государства ЕС смогут в конечном итоге договориться только о налогообложении прибыли от активов РФ с последующим использованием этих поступлений для поддержки Украины. 24 января соответствующее предложение Еврокомиссии (ЕК) будут обсуждать представители стран ЕС.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что сообщество разработало схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. Согласно документу, ЕК планирует в ходе реализации этой схемы выручить около €15 млрд до 2027 года. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за девять месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный Еврокомиссией план.