Суд отменил передачу брендов "Балтики" казахстанской "дочке" Carlsberg

Суд принял решение на закрытом заседании, в связи с этим его текст не будет опубликован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск пивоваренной компании "Балтика" к товариществу с ограниченной ответственностью Carlsberg Kazakhstan о признании недействительным договора о передаче казахстанской фирме исключительной лицензии на бренд "Балтика" для его использования в шести странах СНГ и Монголии.

"Иск удовлетворить полностью", - указано в карточке дела. Суд принял решение на закрытом судебном заседании в понедельник, в связи с этим его текст не будет опубликован.

Иск был обращен к двум иностранным фирмам - "Карлсберг Казахстан" и шведской Carlsberg Sverige Aktiebolag, заявление "Балтика" подала 18 октября. Российская компания просила признать недействительным в полном объеме лицензионный договор от 19 июля 2023 года, заключенный между истцом и казахстанским ответчиком - этим документом последнему передавалась исключительная лицензия на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду "Балтика", для использования на территории Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины (в том числе - права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки).

На заседании суда 13 ноября истец ходатайствовал о закрытии процесса в связи с наличием в документах по делу конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, суд просьбу истца удовлетворил.

Похожий иск, но уже к белорусской компании "Виста БиУай Ко" и датской Carlsberg Breweries A/S - петербургский арбитраж также разрешил в пользу "Балтики" 22 декабря. В заявлении российская фирма также просила признать недействительным лицензионный договор. Процесс также проходил в закрытом режиме по ходатайству истца.

Оба договора - и с казахстанской, и с белорусской компаниями - фигурируют в материалах уголовного дела, в рамках расследования которого в ноябре были арестованы экс-президент "Балтики" Денис Шерстенников и ее вице-президент Антон Рогачевский (в январе был переведен под домашний арест).

По версии следствия, с марта 2022 года по июль 2023 года фигуранты заключили договор с Carlsberg о получении прав на использование ее международных пивных брендов внутри России и при этом знали, что на деле представители датской стороны передавать их "Балтике" не намеревались. Российская компания на 20 лет (до 2042 года) передавала право на реализацию продукции под брендом "Балтика" в шести странах СНГ и Монголии ТОО "Карлсберг Казахстан" и ООО "Виста БиУай Ко". За вторую часть сделки "Балтика" должна была получить от партнеров 295,6 млн рублей. Как оказалось, первая часть соглашения датской компанией исполнена не была, а вторую исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

О передаче "Балтики" во временное управление РФ

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.