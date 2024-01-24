"Эльгауголь" в 2023 году увеличила добычу угля на 30%

Она составила 26 млн тонн

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. "Эльгауголь", угледобывающий комплекс "Эльги", по итогам 2023 года увеличил добычу угля на 30%, до 26 млн тонн против 20 млн тонн в 2022 году, следует из сообщения компании.

Инвестиции в развитие Эльгинского угольного комплекса за последние четыре года составили 220 млрд рублей, добавили в "Эльгауголе".

Кроме того, компания в 2023 году ввела в эксплуатацию четыре обогатительные фабрики, еще четыре будут запущены в 2024 году. В "Эльгауголе" напомнили, что запуск второй очереди на Эльгинском месторождении позволит нарастить добычу до 45 млн тонн коксующегося угля.

Компания также сообщила, что к настоящему времени уже построено 350 км из 531 запланированных км Тихоокеанской железной дороги.

Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн коксующегося угля. Лицензией на его разработку владеет "Эльгауголь". Для вывоза коксующегося угля прокладывается частная железная дорога к Охотскому морю, ее строительство планируется завершить в 2025-2026 годах.