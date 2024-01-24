Минсельхоз заявил, что выручка от экспорта продукции АПК в 2023 году превысила $45 млрд

По результатам досчета показатель будет еще выше, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Выручка от экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2023 году впервые превысила $45 млрд. По результатам досчета показатель будет еще выше, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Выручка от поставок на внешние рынки в 2023 году впервые превысила $45 млрд, по результатам досчета показатель будет еще выше", - сказал Патрушев, слова которого приводят в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Министр отметил, что высокие показатели производства позволили России вновь подтвердить статус нетто-экспортера продукции АПК.

В 2022 году общая выручка от продажи РФ агропродукции в другие страны составила около $41,7 млрд. Согласно указу президента России Владимира Путина от 2018 года, экспорт продукции АПК к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд.