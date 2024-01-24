Стоимость перевезенных по СМП грузов составит 111 трлн рублей к 2035 году

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, план развития Северного морского пути предусматривает, в частности, строительство 10 атомных ледоколов и более 100 грузовых судов ледового класса

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Общая стоимость перевезенных по Северному морскому пути (СМП) грузов составит 111 трлн рублей к 2035 году. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Грузопоток по СМП должен превысить 200 млн тонн в год уже в начале 30-х годов. Общая стоимость товаров, которые будут перевезены за этот период, - более 111 трлн рублей", - сказал он.

Как следует из презентации министра, речь идет о сроках до 2035 года.

Министр добавил, что план развития СМП предусматривает строительство 10 атомных ледоколов и более 100 грузовых судов ледового класса, 14 портов и терминалов, 4 аварийно-спасательных центров, запуск на орбиту 12 спутников. Общие инвестиции составят 1,8 трлн рублей. Реализация плана принесет экономике России более 20 трлн рублей новых налоговых поступлений.

В новость внесена правка (16:59 мск) - исправлена опечатка в заголовке, верно - СМП.