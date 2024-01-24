Кабмин утвердил порядок финансирования закупки беспилотников для экомониторинга

Закупкой беспилотников будет заниматься Российский экологический оператор

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское правительство утвердило порядок финансирования закупки и аренды беспилотников, которые будут использоваться для экологического мониторинга местности, в частности, свалок. Соответствующее постановление подписано, документ есть в распоряжении ТАСС.

Из него следует, что закупленные летательные аппараты, оснащенные специальными приборами, будут мониторить состояние полигонов твердых коммунальных отходов. Они помогут создать цифровую модель местности, где расположены свалки и определить их ключевые характеристики, например, остаточную вместимость.

Закупкой беспилотников будет заниматься Российский экологический оператор.