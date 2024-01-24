Фермеры Литвы намерены сделать свой протест против политики властей бессрочным

Организаторы направили в самоуправление просьбу о продолжении бессрочной манифестации

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Литовские фермеры, протестующие в Вильнюсе против бездействия властей в решении вопросов аграрного сектора, намерены сделать свою акцию бессрочной. Об этом на митинге у здания правительства Литвы заявил председатель инициировавшего протест общественного Совета сельского хозяйства Игнас Хофманас.

"Ни ответы представителей власти, ни предлагаемые решения вас, как я понимаю, не устраивают, - обратился он к собравшимся. - Поэтому у нас одно решение: продолжать протестовать".

Организаторы акции предприняли для этого соответствующие шаги. "Направляем в самоуправление просьбу о продолжении уже бессрочной акции. Мы оставляем за собой возможность всегда вернуться [к протесту]", - заявил Хофманас. Более детально о ближайших перспективах манифестации фермеров он не сказал.

Изначально предполагалось, что акция протеста, начавшаяся 23 января выездом из различных районов Литвы в Вильнюс сельскохозяйственной техники, продлится до 26 января.

На главной улице Вильнюса в настоящее время стоят около 1,3 тыс. тракторов и лесовозов.