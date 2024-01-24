Фицо договорился со Шмыгалем о возможном продолжении транзита газа РФ через Украину

Вскоре будут окончательно оформлены детали этой договоренности, рассказал премьер-министр Словакии

БРАТИСЛАВА, 24 января. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил о достижении с ним договоренности о том, что транзит российского газа через ее территорию в том числе в Словакию, вероятно, продолжится.

"Серьезной темой [на переговорах] была тема транзита российского газа через территорию Украины в Словакию. Возникла договоренность, что, вероятно, транзит российского газа через Украину будет продолжаться. Это прекрасная новость, означающая, что и мы в Словакии сможем продолжать осуществлять транзит этого газа. От этого будут получать выгоду не только наши предприятия, но и Австрия, и Италия", - сказал Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вскоре, по его словам, будут окончательно оформлены детали этой договоренности.