Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился до 3 162,41 пункта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду продолжил снижение. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,42%, до 3 162,41 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,53%, до 1 124,09 пункта. Курс юаня вырос на 0,07%, до 12,35 рубля, курс доллара снизился на 0,09%, до 88,61 рубля, курс евро вырос на 0,65%, до 96,61 рубля.

Цены на нефть оставались нестабильными, стараясь тем не менее зацепиться за отметку в $80 за баррель Brent. Между тем внешний фон улучшился. "Китайские индексы отскочили вверх на 1-1,8%, в таком же хорошем плюсе торговались европейские площадки. Предварительные январские индексы деловой активности PMI по еврозоне вышли лучше ожиданий в производстве, но хуже прогноза - в секторе услуг. В США оба PMI превысили консенсус аналитиков", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали привилегированные акции "Башнефти" (+4,5%), бумаги "М.Видео" (+3,83%), котировки МТС (+1,17%), расписки X5 Retail Group (+1,13%), привилегированные акции "Транснефти" (+1,03%).

Привилегированные акции "Башнефти" и "Транснефти", очевидно, росли в ожидании дивидендов. Акции "М.Видео" повышались без очевидных фундаментальных драйверов, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

X5 Retail Group в среду представила позитивные операционные результаты за IV квартал и весь 2023 год, согласно которым выручка увеличилась на 20,6%, до 3,14 трлн рублей, а в IV квартале - на 24,7%, до 877,97 млрд рублей. "Совокупные продажи ретейлера выросли на 24,7% год к году (выше нашей оценки в 18,9%, самый сильный квартал за год). Наша текущая фундаментальная цена по X5 Retail Group установлена на отметке 3 030 рублей", - добавила Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали котировки Qiwi (-5,2%), бумаги ОГК-2 (-4,53%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-2,30% и -1,06%), расписки "Глобалтранса" (-2%), котировки "Газпром нефти" (-1,96%), бумаги ВТБ (-1,48%).

"Бумаги Qiwi оставались под сильным нисходящим давлением после новостей конца прошлой недели о намерении продать свои российские активы. Акции угольных компаний продолжали падение на фоне рисков усиления налоговой нагрузки на отрасль и, в частности, повышения НДПИ на уголь", - также отметила эксперт.

Прогноз на 25 января

В "БКС мир инвестиций" полагают, что общая картина на рынке РФ на этой неделе принципиально не изменится. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 25 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 87-90 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи может по-прежнему колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов. Пара USD/RUB будет двигаться в диапазоне 87-89 рублей, EUR/RUB - в коридоре 95-97 рублей, пара CNY/RUB - в интервале 12,2-12,5 рубля.

В четверг ЕЦБ проведет заседание по процентной ставке, в США станут известны декабрьские данные по базовым заказам на товары длительного пользования и предварительная оценка ВВП за IV квартал 2023 года. На американском рынке квартальные финансовые результаты представят Visa, Intel, T-Mobile US. Операционные показатели за 2023 год завтра обнародует Henderson.