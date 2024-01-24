Рекламу нижегородского Telegram-канала признали ненадлежащей из-за отсутствия маркировки

Будет возбуждено дело об административном правонарушении

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Управление ФАС Нижегородской области признало рекламу образовательного проекта в Telegram-канале Arzamas ненадлежащей из-за отсутствия, в том числе необходимой маркировки, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Спорная публикация выбивалась из тематики Telegram-канала и формировала интерес к компании, не относящейся к деятельности проекта Arzamas. За несоблюдение установленных законом о рекламе требований служба признала рекламу, распространенную в Telegram-канале, ненадлежащей. Будет возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении на сайте управления.

Жалоба в управление поступила на рекламу проекта. В публикации не было необходимой пометки и указания рекламодателя. О какой именно публикации идет речь, не уточняется.

В управлении напомнили, что реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующий пометку, а также указание на рекламодателя такой.