Владельцев гостевых домов могут обязать указывать в объявлениях регистрационный номер

Зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко пояснила, что, согласно законопроекту, без этого предоставление услуг будет считаться нарушением

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Владельцев гостевых домов могут обязать регистрироваться в реестре отелей, где они будут получать специальный идентификационный номер, который нужно будет указывать в рекламных объявлениях на любых площадках. Соответствующие поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта об эксперименте по установлению правового статуса гостевых домов, пишет газета "Известия" со ссылкой на автора документа - зампреда комитета Госдумы по туризму Наталью Костенко.

"Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит свой персональный номер. Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях", - рассказала "Известиям" Наталья Костенко.

Таким образом, пояснила она, как в публикациях в Telegram, на иных интернет-ресурсах, так и в газетах необходимо будет указывать специальный номер, без этого предоставление услуг будет считаться нарушением. Каждый регион установит для себя эту ответственность самостоятельно, уточнила Костенко.

Она отметила, что ко второму чтению законопроекта будут внесены поправки, подготовленные Минэкономразвития, в которых будут указаны полномочия правительства по утверждению порядка классификации гостевых домов и включения их в единый реестр гостиниц. Кроме того, регионы получат право контролировать информационные площадки, на которых будут размещаться объявления о предоставлении такого жилья.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Минэкономразвития РФ предложило включить в этот эксперимент Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан и Калининградскую область.

Согласно документу, гостевые дома должны обязательно включаться в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, предусмотренный законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Для внесения в этот перечень гостевой дом должен отвечать некоторым требованиям. В нем должно быть не больше 15 номеров, а его общая площадь не должна превышать 1 тыс. кв. м. Кроме того, он должен находиться на кадастровом учете и размещаться на земельном участке для индивидуального жилищного строительства.