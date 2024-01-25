Первый этап постройки района "Смартсити" под Новосибирском планируют завершить к 2035 году

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Строительство первого этапа района научной и инновационной деятельности "Смартсити" планируется завершить под Новосибирском к 2035 году. Об этом сообщил ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

Инновационный научный район "Смартсити" затронет территорию новосибирского академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы будет построена установка класса мегасайенс - центр коллективного пользования "СКИФ". Ранее завершить строительство района планировалось к 2027 году.

"В рамках указанного проекта (первого этапа проекта комплексного развития территории - прим. ТАСС) на площади 138,68 га планируется создать офисно-деловую, производственную, жилую и социальные зоны. Реализация проекта позволит создать в Новосибирской области территорию с высокой концентрацией научных и инновационных организаций, объединенных единой комфортной для работы и проживания деловой и социальной инфраструктурой. Срок реализации - 2035 год", - сказал Колмаков.

Первый этап проекта КРТ выполняет АО "АРЖС НСО". Компания проведет торги по выбору застройщиков на строительство в 3-4 квартале 2024 года. Общий объем инвестиций в развитие территории составит более 46 млрд рублей. Также прорабатывается возможность строительства второго этапа проекта на площади 700 га на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района.

Территория "Смартсити" помимо жилья, предположительно, будет включать региональный инновационный научно-технологический центр и внедренческую зону с научно-производственной, инжиниринговой инфраструктурой инновационных компаний, в том числе индустриальным парком и технопарком, служебный кампус, IT-городок и другие зоны.