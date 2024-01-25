В Хабаровском крае в 2024 году планируют запустить два проекта в горнодобывающей отрасли

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Два горно-обогатительных комбината запустят весной-летом 2024 года в Хабаровском крае. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.

"На территории Нанайского и Амурского района начинается освоение Малмыжского месторождения медно-порфировых руд. Это крупнейший инвестпроект не только в рамках края, но и в мире. Он в большой степени готовности, с мая 2024 года начнется поэтапный ввод мощностей", - сказал Леонтьев.

Он сообщил, что на месте уже построен корпус обогатительной фабрики, смонтировано основное оборудование, проведены в больших объемах горно-капитальные работы, произведено вскрытие месторождения. В настоящее время идет отладка оборудования и монтаж электрооборудования.

Запасы Малмыжского месторождения составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Комбинат строит "Амур Минералс" (входит в "Русскую медную компанию"). Предприятие будет ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды.

"[На май-июнь 2024 года запланирован - прим. ТАСС] ввод еще оного инвестиционного проекта в Аяно-Майском районе. Это проект предприятия "Амур Золото", ввод месторождения Малютка", - сказал министр.

Комбинат на золоторудном месторождении Малютка рассчитан на 1,2 тонны золота в год. По словам Леонтьева, проект реализуется с задержкой по независящим от инвестора причинам.