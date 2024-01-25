Ростех создал ИФ-фильтры для тепловизоров и систем наведения на замену иностранным

В госкорпорации отметили, что они соответствуют требованиям Минобороны РФ и могут применяться в составе комплексов специального назначения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Предприятие холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработало инфракрасные фильтры для тепловизоров, систем наведения и видеонаблюдения, которые способны заменить зарубежные аналоги. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал линейку оптических инфракрасных фильтров для аппаратуры видеонаблюдения, тепловизоров и систем наведения. Изделия предназначены для обеспечения съемки в условиях недостаточной видимости - в сумерках, темноте, тумане, при задымлении, во время песчаной или снежной бури. Фильтры легко монтируются на любой объектив и позволяют получать изображение в спектральном диапазоне от 2 мкм до 20 мкм. Изделия способны заместить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей", - сообщили там.

В Ростехе уточнили, что фильтры сохраняют рабочие свойства в течение 15 лет при эксплуатации при температурах от минус 60 до плюс 70 градусов и влажности 98%. Они соответствуют требованиям Минобороны РФ и могут применяться в составе комплексов специального назначения.

Фильтры разработаны в инициативном порядке входящим в "Росэлектронику" НИИ "Гириконд". "Разработанные предприятием изделия обладают характеристиками на уровне ведущих зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями Spectrogon, Andover, Edmund Optics, NOС", - привели в госкорпорации слова заместителя генерального директора предприятия по развитию бизнеса Александра Кряжева. По его словам, планируется, что основными заказчиками фильтров станут государственные предприятия и частные компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области оптоэлектронного приборостроения.