РЖД рассчитывают на завершение строительства двух тоннелей на Транссибе весной 2024 года

Речь идет о тоннелях на участке Шкотово - Смоляниново

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) рассчитывают на завершение весной 2024 года строительства на Транссибе двух тоннелей на участке Шкотово - Смоляниново. Об этом холдинг сообщил в своем Telegram-канале.

"Все работы идут по плану. Рассчитываем на сбойки тоннелей уже этой весной", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что строители тоннелей завершили более 90% работы в двух тоннелях. Одновременно ведется работа с четырех платформ. Общий показатель проходки на сегодняшний день превышает 2 600 м из 2 870 м. Далее проводится монтаж мембранного полотна, армирование, бетонирование и установка креплений для контактной сети.

Ранее сообщалось, что до 2024 года включительно РЖД планируют выполнить на объектах Восточного полигона строительство 1,3 тыс. дополнительных главных путей, построить 28 и реконструировать 5 разъездов, реконструировать 24 станции. Планируется также построить обход участка Шкотово - Смоляниново, электрифицировать участок Волочаевка - Комсомольск-Сортировочный - Ванино и выполнить усиление устройств тягового электроснабжения на участках Транссиба и БАМа.