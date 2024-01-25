Спикер Сейма Литвы считает разумным вариант занятия денег на оборону у населения

Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что в таком решении она видит элемент доверия своему государству

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Занятие денег на финансирование оборонных расходов у населения является приемлемым вариантом. Об этом в эфире национального радио LRT заявила спикер Сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Большинство представителей политических партий высказывается за взятие денег на устойчивое финансирование обороны в долг, в том числе у жителей страны, - сказала она. - В таком решении я вижу элемент доверия своему государству, что крайне важно".

Спикер считает, что прослеживается согласие политических сил в этом вопросе. "Это, на мой взгляд, является одним из тех средств, по которым можно договориться чуть ли не сегодня", - отметила Чмилите-Нильсен.

С идеей привлечения жителей к финансированию обороны выступила министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. Она предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения.

По оценке председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, Литве на оборонные расходы в ближайшие шесть-семь лет дополнительно необходимо €500 млн в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

29 января премьер-министр Ингрида Шимоните созывает совещание широкого формата по вопросам финансирования обороны. На совещание приглашены председатели парламентских политических партий, руководители комитетов Сейма, министры обороны и финансов, представители неправительственных организаций, профсоюзов, предпринимательских кругов.