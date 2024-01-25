В Белоруссии рассчитывают нарастить инвестиционные проекты с Росатомом

Министр экономики Юрий Чеботарь уточнил, что комплексная программа сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов находится на завершающей стадии разработки

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает нарастить инвестиционные проекты с госкорпорацией "Росатом", на завершающей стадии разработки находится комплексная программа сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь, выступая на стратегической сессии Росатома по новым направлениям сотрудничества и взаимодействия с республикой, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Беларусь готова объединить усилия с отраслевыми подразделениями Росатома в развитии совместных программ сотрудничества. На завершающей стадии разработки находится комплексная программа российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов. Перечень направлений весьма широк: от медицины, цифровизации, экологии до технологического перевооружения промышленности", - сказал Чеботарь. По его словам, кроме того, начата практическая работа по развитию аддитивных технологий. "Рассчитываем и в дальнейшем прирастать новыми совместными проектами. Мы заинтересованы в реализации долгосрочных инвестиционных инициатив и открыты для их обсуждения", - подчеркнул министр.

Чеботарь подчеркнул, что обновленное белорусское законодательство стимулирует инвестирование в страну. По его словам, в соответствии с утвержденной в сентябре 2023 года дорожной картой по работе с российскими инвесторами задан ориентир на подготовку и реализацию совместных проектов в сфере энергетики непосредственно с Росатомом.

Участники мероприятия обсудили текущий статус реализации проектов российской корпорации на территории Белоруссии, а также перспективные планы сотрудничества на 2024-й и 2025-2026 годы.

Ранее сообщалось, что подписание межправительственного российско-белорусского меморандума об углублении стратегического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях и в смежных высоких технологиях планируется в начале 2024 года.