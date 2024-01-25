Экспорт сельхозпродукции из Иркутской области в 2023 году вырос в 2,5 раза

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 81,4 млрд рублей

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Иркутской области в 2023 году увеличили в 2,5 раза экспорт продукции - до $60,5 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объем экспорта продукции АПК в 2023 году в сопоставимых ценах составил $60,5 млн, что в 2,5 раз выше уровня 2022 года", - говорится в сообщении облправительства со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в Иркутской области в 2023 году составил 81,4 млрд рублей, на 1,2% больше уровня 2022 года. "В целом АПК региона показал достойные результаты работы за 2023 год. Валовый сбор зерна составил 818,6 тыс. тонн, собрано 329 тыс. тонн картофеля, 90 тыс. тонн овощей и 113,3 тыс. тонн масличных культур", - сказал Сумароков.

По урожайности зерновых и зернобобовых Иркутская область занимает третье место среди регионов Сибири. По зерновым этот показатель составил 21 центнер с гектара, картофелю - 150,9 ц/га, масличным культурам - 15,5 ц/га. Почти на 1% увеличился объем выпуска молока, на 1,3% - мяса. Лидерские позиции у региона и по производству куриного яйца - около 1 млрд штук в год.