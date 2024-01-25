На Урале завершили строительство ж/д инфраструктуры ОЭЗ "Титановая долина"

Всего в рамках проекта построили 12 станционных путей и 18 стрелочных переводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Строительство инфраструктуры, которая соединила железнодорожную магистраль с территорией особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина", завершилось в Свердловской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Завершили строительство инфраструктуры, которая соединила магистраль с территорией особой экономической зоны в Свердловской области. Для этого в ОЭЗ построили станцию Промышленная и соединили ее новым путем длиной 7,3 км со станцией Верхняя Салда Свердловской железной дороги", - говорится в сообщении.

Всего в рамках проекта на территории "Титановой долины" построили 12 станционных путей и 18 стрелочных переводов, возвели здание объединенного поста управления и контейнерную площадку. На станции Верхняя Салда для работы с длинносоставными поездами построили два приемоотправочных и один вытяжной путь, установлены 11 стрелочных переводов и обновлены системы связи и управления движением поездов.

"Новая инфраструктура позволит сформировать полноценный промышленно-логистический кластер в Свердловской области. Совокупный объем перевозок резидентов "Титановой долины" оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год", - отметили в РЖД.

Строительство железной дороги для ОЭЗ началось в апреле 2021 года. Ранее сообщалось, что концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры между станцией Верхняя Салда и площадкой ОЭЗ "Титановая долина" было заключено между правительством Свердловской области и Свердловской железной дорогой в присутствии губернатора Евгения Куйвашева.

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. По состоянию на 1 мая 2023 года объем заявленных инвестиций резидентов составил 52,3 млрд рублей, осуществленных - 22,6 млрд рублей.