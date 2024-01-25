В Архангельской области испытают систему по контролю лесоперевозок

Участие в пилотном проекте позволит наполнить систему сведениями о машинах и оборудовании, которые заняты на заготовке древесины и осуществляют ее перевозку

АРХАНГЕЛЬСК, 25 января. /ТАСС/. Испытания системы по контролю за перевозкой древесины проведут в Архангельской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса (ЛПК). Регион выбран в качестве пилотного.

"Участвовать в пилотном проекте Рослесхоза в Поморье выразили готовность два крупных лесопользователя, - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Игоря Мураева. - Вместе с тем, по предварительным данным, на территории Поморья работают около 1,5 тыс. единиц транспортных средств, занятых на заготовке, вывозке и транспортировке древесины, из которых треть требует оснащения средствами фиксации в соответствии с законодательством".

Федеральное агентство лесного хозяйства планирует весной этого года начать интеграцию данных Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) и навигационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В качестве пилотных регионов выбраны Архангельская и Ульяновская области, которые первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, через систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информация от транспортного средства при его движении будет передаваться каждые 15 минут или каждые 5 км. При невозможности передать данные, они будут сохраняться во внутренней памяти. Будут фиксироваться номер транспортного средства, скорость движения автомобиля, на каком виде топлива он работает, а также включение и выключение зажигания, не вскрывался ли корпус аппаратуры спутниковой навигации и так далее.

Участие в пилотном проекте позволит наполнить систему сведениями о машинах и оборудовании, которые заняты на заготовке древесины и осуществляют ее перевозку. Такие данные позволят отслеживать перемещение древесины, что, в свою очередь, поможет пресекать незаконную заготовку леса и его транспортировку. С 1 января 2025 года оснащение средствами навигационного контроля станет обязательным для всей лесопожарной и лесозаготовительной техники.