Минпромторг не видит оснований для корректировки гибких пошлин на экспорт удобрений

Как отметил замглавы ведомства Михаил Юрин, министерство регулярно собирает информацию от компаний, в частности, связанную с изменениями цен на внешних рынках

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Показатели производителей удобрений в РФ пока не позволяют говорить об отмене или корректировке гибких экспортных пошлин на минеральные удобрения, рассказал журналистам замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин на пленарной сессии в рамках Дня базовых секторов промышленности на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"На текущий момент, первый этап этих обсуждений (корректировки пошлин на удобрения - прим. ТАСС) был проведен. Но пока цифры (экономические показатели производителей - прим. ТАСС) не позволяют нам говорить о том, что можно принимать какие-то решения там об отмене. <…> Если говорить конкретно, то сейчас решений о корректировке или об отмене экспортных пошлин, касающихся минеральных удобрений, их нет. Прорабатываются ли они? Они прорабатываются в постоянном режиме", - рассказал он.

Юрин отметил, что Минпромторг регулярно собирает информацию от компаний, в частности, связанную с изменениями цен на внешних рынках, транспортной составляющей, и в случае появления критических ситуаций готов выйти с предложениями о корректировке. "Но пока у нас нет такой фактуры", - подчеркнул он.

О гибких пошлинах

Ранее правительственная подкомиссия вывела несколько товаров из-под действия курсовых экспортных пошлин, соответствующий протокол заседания подписал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Ожидается, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года. Как уточнили в секретариате первого вице-премьера, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары.

С 1 октября 2023 года в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 руб. за доллар, 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.