Россия в 2023 году нарастила выпуск стали на 5,6%

Он составил 75,8 млн тонн

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Производство стали в России в 2023 году составило 75,8 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, следует из отчета World Steel Association.

Всего подотчетные страны в 2023 году произвели 1,849 млрд тонн стали, что на 0,1% меньше, чем в 2022 году.

Китай в отчетном периоде произвел 1,019 млрд тонн стали (рост на 0,1% по сравнению с 2022 годом), Индия - 140,2 млн тонн (рост на 11,8%). Производство стали Японией за отчетный период составило 87 млн тонн (меньше на 2,5%, чем годом ранее). США в 2023 году выпустили 80,7 млн тонн, увеличив производство на 0,2%. Выпуск стали Турцией составил 33,7 млн тонн (-4%), Ираном - 31,1 млн тонн (+1,8%).

Производство стали в России в декабре 2023 года составило 6 млн тонн, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

При этом Китай в декабре произвел 67,4 млн тонн стали (падение на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), Индия - 12,1 млн тонн (на 9,5% больше). Производство стали Японией за отчетный период составило 7 млн тонн (+1,1%). США в декабре выпустили 6,8 млн тонн, нарастив производство на 7,6%.

Всемирная ассоциация производителей стали - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Компании, входящие в нее, обеспечивают около 85% мирового производства стали.