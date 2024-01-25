Эксперт: госорганы должны устанавливать порядок расчета выручки от креативных продуктов

Президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отметил, что законопроект возлагает на регионы работу с креативными компаниями и ответственность за их проверку на соответствие критериям креативных индустрий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Закон о креативных индустриях, который проходит второе чтение в Государственной думе, должен дать право органам власти, отвечающим за авторское право и интеллектуальную собственность, устанавливать порядок расчета выручки от креативных продуктов. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев.

"Необходимо предоставить органам власти, отвечающим за авторское право и интеллектуальную собственность, право установить порядок расчета выручки (дохода) от использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выраженных в креативных продуктах", - сказал Матвеев.

Он отметил, что смысл закона - в определении критериев субъектов креативных индустрий, его авторы "вполне точно и обоснованно, как это принято во всем мире", связали эти критерии с инвестициями в создание креативного продукта либо с выручкой от его использования и реализации. Теперь необходимо обозначить, как определить значимость влияния творческого результата на стоимость продукта, чтобы избежать проблем в таких сферах, как литературно-издательская индустрия, архитектура, промышленный дизайн, мода, гастрономия, считает он.

Делегирование этого права органам власти, отвечающим за авторское право и интеллектуальную собственность, позволит решить поставленную задачу, говорит Матвеев. "Есть и второй вариант. Можно сохранить в качестве критерия только затраты или доходы в отношении интеллектуальной собственности. Это позволит избежать неопределенности в отношении креативных продуктов, выпущенных на материальных носителях", - добавил он.

Глава ФИС отметил, что законопроект возлагает на регионы работу с креативными компаниями и ответственность за их проверку на соответствие критериям креативных индустрий. Для этого региональным властям нужны удобные информационные системы с релевантными данными, перечень таких систем также должен устанавливаться федеральными властями, считает Матвеев.

Законопроект также предполагает, что масштабными проектами по поддержке талантов и формированию креативных экосистем будут заниматься институты развития, учрежденные правительством РФ. "В документе должна быть предусмотрена возможность регионов и профессиональных организаций войти в состав таких институтов развития. Ведь сама кросс-индустриальная природа креативного сектора предполагает совместное участие разнотипных игроков в вопросах принятия решений и реализации проектов", - отметил эксперт.

О законопроекте

В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов, вводит основы правового регулирования организации и развития в РФ креативных индустрий "как базового сектора креативной экономики" и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий.

В настоящее время в РФ действуют около 20 законов, регулирующих деятельность креативных индустрий, в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру. Правоприменение в сфере креативных индустрий по видам деятельности распределено между более чем 10 органами исполнительной власти.