Сотрудники "Норникеля" получили выплаты в виде ЦФА, равные дивидендам компании

Эмитентом minetoken является компания "Цифровые активы", сообщила платформа "Атомайз"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники "Норникеля" получили первые выплаты в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), равные дивидендам, которые рекомендовал к выплате совет директоров и одобрили акционеры компании в конце 2023 года. Об этом говорится в сообщении платформы "Атомайз", на которой обращаются ЦФА.

"Первые доходы по minetoken уже получили 51 300 сотрудников компании в Норильске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Саратове и Сочи. Вскоре токены получат сотрудники из Мурманской области, Красноярского и Забайкальского краев" , - отмечается в сообщении платформы.

Эмитентом minetoken является компания "Цифровые активы".

В конце 2023 года совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на одну акцию компании, а акционеры одобрили это предложение.

"Норникель" запустил для своих сотрудников в марте 2023 года программу "Цифровой инвестор". Каждый участник программы получает цифровые финансовые активы minetoken, привязанные по стоимости к акциям компании. Как пояснял ТАСС представитель "Норникеля", по параметрам программы "Цифровой инвестор" все сотрудники, работающие в компании более года, получают от 2 до 10 ЦФА в зависимости от стажа.