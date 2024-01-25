В Тюменской области открылось первое на Урале производство гибких полимерных труб

Инвестиции в создание производства составили 600 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 25 января. /ТАСС/. Первое в Уральском федеральном округе производство гибких полимерных армированных труб по новой технологии, созданных полностью из российского сырья, открылось в Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя "Полипластик".

"На тюменском заводе "Сибгазаппарат" группы"Полипластик" состоялось торжественное открытие первого и единственного на территории УрФО производства гибких полимерных армированных труб новой конструкции - "Полифиброн". На сегодняшний день в производстве труб используются только российское сырье и комплектующие. Для обеспечения производства всеми необходимыми компонентами в 2023 году компания наладила собственное производство термопластичной стеклокомпозиционной ленты <…>, это позволяет достичь импортонезависимости, а также осуществлять бесперебойный выпуск нефтегазовых труб", - говорится в сообщении.

Трубы отличаются тем, что стеклоленты в процессе производства наматываются в несколько слоев и спекаются друг с другом, такое полотно позволяет равномерно распределять осевые, радиальные нагрузки на трубу, поддерживать температуру транспортируемого сырья в условиях холодов. Такие трубы используются для производства нефтепроводов, водоводов, систем поддержания пластового давления на нефтепромыслах и на газопроводах высокого давления, добавили в компании.

Как отметил на открытии производства заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, такой проект является для страны стратегически важным, применение отечественной продукции позволит снизить затраты на создание и обслуживание нефтепромысловой инфраструктуры. "Инвестиции компании в создание нового импортозамещающего производства составили более 600 млн рублей, дополнительно было создано 20 рабочих мест. Технология производства является уникальной, обеспечивающей выпуск высокотехнологичной продукции, замещающей самые передовые зарубежные аналоги", - добавил он.

ООО "Трубный завод Сибгазаппарат" создан в 1993 году в структуре компании "Газпром", с декабря 2012 года предприятие входит в состав группы "Полипластик". В настоящее время завод является крупнейшим в Уральском федеральном округе предприятием по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях производится до 40 тыс. тонн готовой продукции в год и трудится 208 человек.