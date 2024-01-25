В Калининградской области построят круглогодичный морской курорт "Белая Дюна"

Объем частных вложений составит 400 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Круглогодичный морской курорт "Белая Дюна" будет создан в Калининградской области, объем частных инвестиций в проект предварительно составит 400 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области, которое провел президент Владимир Путин.

"На территории Калининградской области разрабатывается масштабный проект "Белая Дюна". По заявленным регионом параметрам проекта предполагается создать более 10,5 тыс. гостиничных номеров. Это гигантский проект. <…> По предварительным оценкам региона, объем частных инвестиций в туристическую инфраструктуру составит порядка 400 млрд рублей. На обеспечивающую инфраструктуру потребуется порядка 37-40 млрд рублей начиная с 2027 года и далее до 2035 года", - сказал Чернышенко.

Согласно предварительным расчетам, благодаря созданию курорта турпоток в регион дополнительно увеличится на 1,1 млн человек в год. Инфраструктура курорта проектируется с возможностью круглогодичной работы - за счет подогреваемых термальной водой бассейнов, крытых спортивных площадок, зон для оздоровления и семейного отдыха. "У губернатора есть идея, которую мы поддержим, - сделать самый большой в мире бассейн", - отметил вице-премьер.

О причале для барков "Седов" и "Крузенштерн"

Обращаясь к президенту, Чернышенко сообщил, что на курорте "Белая Дюна" может быть построен причал для барков "Седов" и "Крузенштерн". "Когда на Вашей встрече со студентами поднимался вопрос швартовки судов "Крузенштерн" и "Седов", мы оперативно с министром туризма региона посоветовались и считаем, что нет явных ограничений, чтобы на курорте "Белая Дюна" - поскольку планируется марина - сделать площадку, на которой мы могли бы обеспечить для них стоянку. Это будет дополнительным привлекательным фактором для туристов, которые могли бы туда приезжать. Марина предварительно предусмотрена в проекте, мы стоимость учтем", - пояснил Чернышенко.

Президент поинтересовался, можно ли будет использовать уже имеющиеся средства для реализации этого проекта. Вице-премьер ответил утвердительно: "Да, совершенно. Поскольку марину все равно мы будем строить, сразу предусмотрим, чтобы были места под эти два прекрасных судна".

"Правильно, отлично. Потому что без этих денег там приличная стоимость, под 600 млн [рублей]", - резюмировал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что доступ к парусным баркам "Седов" и "Крузенштерн" должен быть открыт, причал для этих судов можно построить. В ходе встречи с ним учащийся Калининградского государственного технического университета Дмитрия Косолапова отметил, что суда в перерывах между международными регатами часто оказываются недоступны. Путин поинтересовался у присутствующего в зале губернатора Калининградской области Антона Алиханова, что мешает открыть доступ к судам. Глава региона пояснил, что "Седов" и "Крузенштерн" находятся на стоянке рыболовецкого порта, где действуют, в частности, пограничный пропускной режим и режим особой экономической зоны.

Барки "Седов" и "Крузенштерн" изначально были построены в 1920-е годы как германские суда, но после Второй мировой войны по репарациям перешли СССР и были названы в честь выдающихся российских мореплавателей. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, "Седов" - одно, оба барка участвуют в международных парусных регатах и гонках.