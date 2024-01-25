Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,15-0,42%

Они уменьшились до 3 157,74 и 1 119,39 пункта соответственно

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский рынок акций провел четверг в невыразительной динамике. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,15%, до 3 157,74 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,42%, до 1 119,39 пункта. Курс юаня вырос на 0,03%, до 12,37 рубля, курс доллара - на 0,28%, до 88,89 рубля, евро снизился на 0,09%, до 96,51 рубля.

Фактором давления на этой неделе могли выступать сообщения о подготовке очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Неопределенность вокруг их параметров может сдерживать покупки, полагает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На внешних рынках все было относительно спокойно. "ЕЦБ ожидаемо сохранил процентные ставки без изменений. В США предварительная оценка ВВП за 4К23 вышла заметно выше ожиданий аналитиков, недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице превысило прогнозные значения и данные предшествовавшей недели", - констатировал эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+6,34%), привилегированные акции "Мечела" (+2,58%), котировки "Яндекса" (+1,32%), привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1,29% и +1,25%), бумаги "Алросы" (+1,08%), котировки ВТБ (+1,03%).

Бумаги Qiwi в четверг спекулятивно росли после обвала в предыдущие сессии на фоне новостей о продаже своих активов в России. Акции "Сургутнефтегаза" поддерживали дивидендные ожидания, рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Привилегированные акции "Мечела" восстанавливались вслед за коррекционным падением ранее на неделе. "Вероятно, поддержку бумагам оказали высказывания заместителя председателя правительства Александра Новака о перспективе поддержания экспорта угля из России на уровне 220 млн тонн в год за счет растущего мирового спроса на ресурс. Новак также отметил, что добыча угля в 023 году составила 438 млн тонн, экспорт достиг 213 млн тонн, а годовые поставки угля в Китай, Индию и страны БРИКС подскочили на 52%, 43% и 46% соответственно", - также сообщила эксперт.

В конце января негативный эффект на бумаги оказали новости о перспективе повышения НДПИ на уголь. "Не исключено, что теперь покупатели в "Мечеле" будут ждать новых позитивных драйверов для возвращения на рынок, хотя перспективы высокого спроса на уголь в Китае и Индии могут оставаться важным стабилизирующим фактором", - считает Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки X5 Retail Group (-2,27%), акции "М.Видео" (-1,63%), бумаги "Озона" (-1,54%), расписки "Глобалтранса" (-1,32%), расписки TCS Group (-1,20%).

Расписки X5 Retail Group в четверг корректировались после повышения накануне на фоне публикации сильных операционных результатов за 2023 год.

Прогноз на 26 января

Сложный внешний фон и приближение выходных в пятницу могут обусловить низкую активность участников торгов, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 26 января - 3 100 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 87,5-89,5 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может по-прежнему показывать движения в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара USD/RUB может торговаться в диапазоне 88-90 рублей, EUR/RUB - в коридоре 95-97 рублей, пара CNY/RUB - в коридоре 12,2-12,6 рубля.