Турпоток в Калининградскую область в 2023 году на 20% превзошел доковидный показатель

Общее количество туристов составило 800 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Количество туристов, которые останавливались в отелях Калининградской области, выросло в 2023 году, предварительно, на 20% по сравнению с доковидным 2019 годом и составило 800 тыс. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области, которое провел президент России Владимир Путин.

"По предварительным данным Росстата, <…> по итогам 2023 года количество людей, которые остановились в коллективных средствах размещения в регионе, составляет порядка 800 тыс., что больше на 20%, чем в эталонном доковидном 2019 году. В новогодние каникулы Калининградская область пользовалась особой популярностью у наших граждан наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Кавминводами. А за весь прошлый год турпоток в область составил более 2 млн поездок", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что потенциал региона до конца не раскрыт. Чтобы увеличить турпоток, нужна новая инфраструктура. Он рассказал, что в Калининградской области реализуются несколько крупных инвестпроектов в сфере туризма и культуры. В том числе строительство музейного и театрально-образовательного комплексов в Калининграде. Филиал музейного комплекса Третьяковской галереи, Большого театра, Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусств, музейный комплекс "Планета океан" - все эти точки притяжения привлекут в Калининградскую область туристов со всей страны, подчеркнул Чернышенко.

Также в регионе динамично развивается экотуризм. Калининградская область в лидерах в стране по созданию велоинфраструктуры. Вдоль побережья Балтийского моря строится велодорожка протяженностью 130 км. "В прошлый мой приезд с губернатором ее опробовали, прекрасная дорожка", - заметил зампред правительства.

"Проехали 130 км?" - уточнил президент. "Нет, там было меньше", - ответил Чернышенко.

Строительство отелей

Вице-премьер сообщил, что в 2024 году в регионе продолжится создание туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Сейчас по программе льготного кредитования в субъекте финансируются проекты с суммарным кредитным портфелем 3,6 млрд рублей, ведется строительство отелей категорий три и четыре звезды. По программе строительства модульных некапитальных средств размещения на 2023-2024 годы региону выделено более 400 млн рублей. До конца этого года будет построено около 230 номеров.