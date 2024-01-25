Орешкин рассказал, что его зарплата снизилась

При этом, как отметил помощник президента РФ, на многих промышленных предприятиях зарплата выросла на десятки процентов

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Помощник президента Максим Орешкин рассказал журналистам, что его зарплата снизилась и посоветовал всем идти работать в промышленность.

"В администрации президента как раз отрицательный рост зарплат. Потому что индексация осуществляется в гораздо меньшем объеме, чем инфляция. Это моя личная точка зрения, моя зарплата сократилась", - сказал он.

В то же время Орешкин уточнил, что на многих промышленных предприятиях зарплата выросла на десятки процентов, а у определенных групп работников - удвоилась и призвал идти работать на промышленные предприятия.

"Понятно, что это сопряжено с большей выработкой, нагрузкой на этих сотрудников, но факт есть факт", - дополнил помощник президента.

По данным Росстата в годовом выражении инфляция в РФ на 22 января 2024 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 7,37%. При этом в декабре рост реальной заработной платы за 2023 год оценивался в 7%, реальных располагаемых доходов - в 4,4%.