Россельхознадзор сообщил, что поставки куриных яиц из Азербайджана достигли 4,2 млн штук

Как отметило ведомство, республика остается одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию овощей и фруктов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Еще две партии пищевых яиц из Азербайджана ввезены в Россию в количестве 612 тыс. штук, всего по состоянию на 25 января в РФ поступило 4,2 млн яиц из этой страны, сообщил Россельхознадзор.

"25 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 25 января состоялись телефонные переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли. Данкверт выразил благодарность Гошгару Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских.

"Экономические отношения между странами поступательно развиваются. Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом", - отмечает ведомство.

Россельхознадзор также сообщает, что Азербайджан остается одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию овощей и фруктов. В части поставок картофеля в Азербайджан глава российского ведомства заверил об усилении контроля за вывозом продукции в республику. "В ближайшее время технические специалисты проведут консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок", - сообщает ведомство.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом с 10 по 15 января 2024 года цены на них снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей - впервые с июня 2023 года. С 16 по 22 января 2024 года цены на куриные яйца снизились на 1,4%.