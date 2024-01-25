В КБР долги предприятий ЖКХ за электроэнергию превысили 1,9 млрд рублей

Крупные задолженности имеют МУП "Нальчикский водоканал" и "Нальчикские тепловые сети"

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Кабардино-Балкарии за электроэнергию превысили 1,9 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала компании "Россети Северный Кавказ".

"Предприятия ЖКХ являются самой проблемной группой потребителей "Россети Северный Кавказ" в Кабардино-Балкарии. По состоянию на 1 января 2024 года их суммарная дебиторская задолженность перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе превысила 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крупные задолженности имеют МУП "Нальчикский водоканал" и "Нальчикские тепловые сети". "Общая задолженность за потребленную электроэнергию МУП "Нальчикский водоканал" на 1 января 2024 года превысила 156 млн рублей. <…> Задолженность МУП "Нальчикские тепловые сети" на ту же дату составляет порядка 277 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, ключевым фактором, влияющим на постоянный прирост задолженности, является практика банкротства предприятий ЖКХ в регионе, на базе которых создаются новые предприятия, продолжающие накапливать долги.