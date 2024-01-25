Путин разрешил компании "Лучшее решение" купить два ростовских угольных предприятия

Речь идет о предприятиях "Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил продажу двух ростовских угольных предприятий "Шахтоуправление "Обуховская" и "Донской антрацит", которые раньше принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, российской компании "Лучшее решение". Соответствующее распоряжение опубликовано.

"Разрешить совершение акционерным обществом "Лучшее решение" сделок по приобретению 100 процентов акций акционерных обществ "Донской антрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская", принадлежащих Фабселл лимитед (Fabcell limited)", - следует из документа.

По данным правительства Ростовской области, "Шахтоуправление "Обуховская" управляет шахтой "Обуховская" и одноименной обогатительной фабрикой. Она была введена в эксплуатацию в 1978 году в городе Зверево. Промышленные запасы угля оцениваются в 44,4 млн тонн.

Акционерное общество "Донской антрацит" управляет шахтой "Дальняя" и шахтой "№410". Промышленные запасы шахтного поля "Дальней" - 24,6 млн тонн угля, шахты "№410" - 16,4 млн тонн.

По данным из открытых источников, в 2012 году угольные активы двух предприятий приобрела украинская ДТЭК Рината Ахметова, с 2022 года собственники несколько раз менялись.