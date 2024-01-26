С компании красноярского экс-депутата Гольдмана требуют взыскать более 1 млрд рублей

Истцом по делу выступила компания "Регион Финанс", действующая в качестве представителя владельцев облигаций

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Заявление о взыскании более 1 млрд рублей задолженности по облигациям с компании "Голдман Групп", принадлежащей экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, поступило в Арбитражный суд региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Как следует из искового заявления, в соответствии с решением о выпуске облигаций ответчик обязан в сроки, определенные в раскрытом в сети интернет сообщении, осуществлять выплаты в виде купонного дохода по облигациям. <…> Однако, согласно доводам истца, ответчиком был допущен дефолт по 27-му, 28-му купонным периодам, а также дефолт по выплате 2% номинальной стоимости облигаций в рамках частичного досрочного погашения облигаций", - говорится в сообщении. Истцом выступила компания "Регион Финанс", действующая в качестве представителя владельцев облигаций.

Согласно данным суда, с "Гольдман Групп" требуют взыскать 20 млн руб. задолженности по выплате 2% номинальной стоимости облигаций, 980 млн рублей задолженности по выплате 98% номинальной стоимости бумаг, 19,54 млн рублей просроченной задолженности по выплатам за 27-й и 28-й купонные периоды. "А также суммы купонного дохода по ставке 11,50% годовых, начисленного по 1 млн облигаций, с даты начала 29-го купонного периода по дату фактической уплаты суммы долга", - отмечается в материалах суда.

Экс-депутат Гольдман был объявлен в федеральный розыск 24 ноября прошлого года после возбуждения уголовного дела о мошенничестве после обращений сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива "Агро вклад" (входит в состав "Голдман Групп").

В настоящий момент в Арбитражном суде края рассматривается еще несколько исков в отношении структур Гольдмана. Так, Росбанк требует взыскать с торгового дома "Мясничий" 30,4 млн рублей, центр охраны труда и промышленной безопасности и комитет по управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района взыскивают с компании "АгроЭлита" 951 тыс. рублей, также в отношении этой компании рассматривается иск о банкротстве.

О Гольдмане

Гольдмана, который был депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября 2023 года по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Ранее суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.

Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна, производством и продажей мясопродуктов, торговлей ГСМ. Согласно данным регионального главка МВД, размер арестованного имущества экс-депутата и аффилированных с ним структур составляет 1,5 млрд рублей.