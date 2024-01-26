Путин поручил кабмину и "Роснефти" подготовить предложения по проектам в области генетики

Предложения должны быть представлены до 15 июня

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Роснефти" подготовить предложения по разработке проектов компании в области развития генетических технологий. Соответствующие поручение было дано по итогам встречи с участниками третьего Конгресса молодых ученых в ноябре 2023 года.

"Правительству РФ подготовить совместно с публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Роснефть" и представить предложения по развитию проектов, реализуемых данным акционерным обществом в качестве технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2030 годы", - говорится в поручении.

Предложения должны быть представлены до 15 июня, ответственные - премьер-министр Михаил Мишустин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.