В Росреестре сообщили о выявлении 4 тыс. га пригодных для туризма земель в 2023 году

Работы проводились в рамках проекта "Земля для туризма"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Оперативные штабы в рамках проекта "Земля для туризма" выявили в 2023 году более 4 тыс. га земель, пригодных для создания туристических объектов. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, его слова приводятся в сообщении на сайте правительства РФ.

"За прошлый год в рамках "Земли для туризма" оперативными штабами выявлен 491 земельный участок общей площадью 4 169 га, что более чем в 2,5 раза превышает показатели 2022 года и говорит о существенном росте динамики проекта", - сказал он.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, к проекту к этому моменту присоединились уже 45 регионов России, из них 16 - в 2023 году. "Уже выявлено 460 объектов туристического интереса, в том числе заповедники, памятники архитектуры и другие достопримечательности, а также 631 земельный участок общей площадью 5 834 га. В пользование предоставлено 36 участков и территорий площадью 113,9 га", - также процитировали его в пресс-службе правительства. По мнению Хуснуллина, сервис "Земля для туризма" позволяет бизнесу эффективно планировать деятельность, что способствует инвестиционной привлекательности регионов и экономическому росту страны.

Регионы для туризма

Так, на публичной кадастровой карте, отметил Скуфинский, есть открытые данные о 525 свободных участках в 38 регионах, где могут быть размещены объекты туризма. Больше всего участков, пригодных для этого сегмента, Росреестр выявил в Приволжском федеральном округе - 172 общей площадью 1,8 тыс. га. Из них 13 участков площадью 637 га в Республике Башкортостан, 28 участков на 295 га - в Саратовской области и 27 участков на 247 га - в Самарской области.

На втором месте - Северо-Западный федеральный округ (49 участков площадью 1,2 тыс. га), где больше всего земель оперативные штабы обнаружили в Республике Карелии и Ленинградской области. А третье место занял Сибирский федеральный округ, в частности, Новосибирская область и Алтайский край.

Наибольшее число объектов туристического интереса оперативные штабы выявили в Новосибирской области - 46, Республике Дагестан - 40, и Сахалинской области - 35, добавили в пресс-службе правительства РФ.

Проект "Земля для туризма" действует с апреля 2022 года. Первыми к нему присоединились республики Алтай, Дагестан и Карелия, а также Калужская, Тульская и Сахалинская области и Камчатский край. Проект реализует Росреестр через оперативные штабы, в которые входят представители территориальных управлений ведомства, филиалов ППК "Роскадастр", региональных органов власти и профессионального сообщества. Они ищут подходящие территории в регионах, анализируют их потенциал и разрабатывают стратегии улучшения использования земли.