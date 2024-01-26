Морские контейнерные перевозки FESCO между Владивостоком и КНР выросли на 7% в 2023 году

Транспортная группа также запустила регулярные морские контейнерные сервисы из Бангладеш и Мьянмы во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Объем морских контейнерных перевозок, которые транспортная группа FESCO осуществила внешнеторговым сервисом FESCO China Express Line (FCXP), связывающим Владивосток с портами Китая, вырос на 7% в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе группы FESCO.

"Транспортная группа FESCO по итогам 2023 года увеличила объем перевозок морским внешнеторговым сервисом FESCO China Express Line (FCXP), связывающим Владивосток с портами Китая, на 7% в сравнении с 2022 годом - до 218 тыс. TEU [20-футовый эквивалент - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств]", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты подчеркнули, что компания расширила географию FCXP, добавив прямые судозаходы в китайские порты Ляньюньган, Нанша, Далянь и Шаньтоу. Благодаря расширению агентской сети в 2023 году FESCO запустила регулярные морские контейнерные сервисы из Бангладеш и Мьянмы во Владивосток. Также в порту Хошимин организован логистический хаб, с помощью которого консолидирует контейнерные грузы из стран Юго-Восточной Азии.

"Видя востребованность наших морских внешнеторговых сервисов как со стороны иностранных, так и российских грузоотправителей, в 2024 году мы планируем продолжить работу по увеличению вместимости ключевых контейнерных линий группы", - приводит пресс-служба слова вице-президента по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германа Маслова.