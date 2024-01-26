Эксперт заявил, что на Украине не осталось экономики

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин считает, что украинский бизнес "находится в отчаянии" и "на мели"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Реального роста экономики на Украине нет, в стране не осталось экономики. Об этом заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Экономики уже нет. Те цифры роста, которые нам рисуют, - это не рост экономики. Это, во-первых, следствие инфляции, а во-вторых, мы потеряли 30% экономики, выросли на 4-5% - это не рост", - сказал он в интервью Youtube-каналу "Alpha Media".

Амелин считает, что украинский бизнес "находится в отчаянии" и "на мели". "Когда считается, что у предпринимателя есть деньги, - это вранье", - добавил экономист.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что государственный долг Украины превысил на конец ноября прошлого года 5 122,5 млрд гривен, или $140 млрд. По его данным, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85% ВВП против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. В бюджете на следующий год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Бюджет Украины на текущий год также был составлен с рекордным дефицитом, покрыть который самостоятельно страна была не в состоянии. При этом Верховная рада дважды в этом году увеличивала расходы на военные нужды. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что без западного кредитования страна перестанет существовать как государство, а ее экономика держится только за счет западных вливаний.