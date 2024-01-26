РЖД увеличат частоту рейсов в сообщении с Калининградом

С 25 апреля пассажирский поезд № 148/147 Калининград - Москва будет курсировать ежедневно

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) увеличивают количество рейсов в сообщении с Калининградом. Пассажирский поезд № 148/147 Калининград - Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю, сообщил холдинг в своем официальном Telegram-канале.

"Пассажирский поезд № 148/147 Калининград - Москва с 25 апреля будет курсировать ежедневно вместо трех раз в неделю", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в составе поезда плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и специализированными местами для проезда маломобильных пассажиров и их сопровождающих.

В сообщении с Калининградом также курсируют три регулярных круглогодичных поезда: № 29/30 "Янтарь" Москва - Калининград (ежедневно), № 79/80 Санкт-Петербург - Калининград (четыре раза в неделю) и № 359/360 Адлер - Калининград (через день, а с 21 мая по 30 сентября - ежедневно), добавили в компании.

По данным холдинга, в летний период с 3 июня по 15 сентября будет курсировать сезонный поезд № 425/426 Калининград - Челябинск. Он отправляется из Калининграда по понедельникам и из Челябинска по четвергам, проезжая через Минск, Смоленск, Тулу, Пензу, Самару и Уфу.

"Российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест - не более 300 пассажиров в одном составе", - отмечается в сообщении.