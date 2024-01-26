Эксперт ООН назвал разрушительной ситуацию в Красном море для мировой торговли

Ян Хоффманн отметил, что в результате эскалации в Красном море под угрозой оказалось около 14% мировой торговли и около 20% контейнерных перевозок, которые осуществляются через Суэцкий канал

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Эскалация в Красном море разрушительна для мировой торговли, на которую ранее уже повлияли ситуация на Украине и обмеление Панамского канала. Такое мнение выразил руководитель отдела торговой логистики Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ян Хоффманн.

"Нападения <...> в Красном море разрушительны для глобальной торговли и логистики, которые уже находятся под воздействием кризиса на Украине и обмеления Панамского канала из-за изменения климата", - приводится его заявление на официальном сайте организации. Хоффманн пояснил, что обострение геополитической обстановки и климатические изменения приводят к "множественным негативным последствиям": росту цен, инфляции, задержкам поставок по всему миру и глобальным сбоям.

По данным ЮНКТАД, в результате эскалации в Красном море под угрозой оказалось около 14% мировой торговли и около 20% контейнерных перевозок, которые осуществляются через Суэцкий канал. Низкий же уровень воды в Панамском канале привел к сокращению транзита судов через него на 36% по сравнению с 2023 годом и почти на 62% по сравнению с показателями двухлетней давности. В результате средняя стоимость перевозок по некоторым маршрутам выросла более чем вдвое с начала декабря 2023 года.