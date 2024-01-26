Таиланд, Мьянма и Вьетнам могут начать ввоз из РФ оборудования мусорной отрасли

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что это может произойти в 2024 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) намерен в 2024 году подписать соглашения с Таиландом, Мьянмой и Вьетнамом о поставках российского оборудования для отрасли обращения с отходами. Об этом заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев на Дне экологии международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Оборудования хватает не только для своих целей, но в том числе и для реализации экспортных проектов, например, в странах АСЕАН. Мы подписываем в текущем году такие соглашения с Таиландом, Мьянмой и, я надеюсь, Вьетнамом", - сказал Буцаев.

По его словам, отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами не зависит от импорта оборудования, отечественное оборудование составляет более 90%.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.