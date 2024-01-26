В Чечне в 2024 году построят технопарк в сфере микроэлектроники

По словам министра промышленности и энергетики республики Адама Хакимова, общая стоимость проекта составляет 1,358 млн. рублей

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Первый технопарк в сфере микроэлектроники стоимостью почти 1,4 млрд. рублей начнут строить в 2024 году в Чечне, сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"Микроэлектроника пострадала больше всех в результате пандемии и беспрецедентных санкций. Наша задача - восполнить рынок данной отрасли. Для строительства технопарка в республику привлечены 900 млн субсидий, общая стоимость проекта 1,358 млн. рублей. Строительные работы начнутся в этом году", - отметил Хакимов.

По его словам, создание технопарка будет способствовать увеличению потенциала отечественного производства продукции электронной промышленности, а также повышению инвестиционной привлекательности региона. Реализация проекта позволит создать порядка 500 рабочих мест.

"В рамках данного проекта уже имеются предварительные соглашения с китайскими, турецкими и российскими компаниями. Создание промышленной инфраструктуры является одним из самых действенных инструментов для развития данной отрасли. Тот факт, что из всех существующих технопарков и индустриальных парков в России доля СКФО занимает всего лишь 4%, ставило наши регионы в крайне неравные условия перед инвесторами", - отметил глава ведомства.

Он добавил, что новая площадка даст мощный импульс развитию технологий, а также предоставит уникальную платформу для взаимодействия между бизнесом, научными исследованиями и государственными органами.