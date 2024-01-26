США приостановят процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставку СПГ

По словам президента Джо Байдена, эта пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса"

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.

"Моя администрация объявляет сегодня о временной паузе в [процессе] одобрения решений по экспорту СПГ, за исключением непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в области национальной безопасности. В течение этого периода мы внимательно изучим влияние экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность Америки и нашу окружающую среду. Эта пауза <...> обусловлена сущностью климатического кризиса, экзистенциальной угрозы нашего времени", - говорится в нем.

Этот шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ, поясняет агентство Reuters.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.